Migranten – ja, jain oder nein

Der berühmte ‘Melting-Pot’, von dem unsere amerikanisierten Lehrer so schwärmten, ist nicht nur in der USA gescheitert, sondern er funktioniert auch anderen Ortes nicht. Nicht in Frankreich mit seinen Millionen ‘französischen Algeriern’, in England nicht mit ihren Millionen ‘Commonwealth-Bürgern’, in Südamerika nicht, wo Brasilien oft als Beispiel angeführt wird und schon gar nicht in den faschistoiden Ländern Indien oder Indonesien, wo es regelmäßig seit Kriegsende anti-Chinesen-Pogrome gibt.

Welche Länder haben es zu einem erträglichen Miteinander gebracht? In Russland gab es zu Zeiten des Zaren noch sehr viel Juden-Pogrome, was in der Sowjetunion und durch spätere Abwanderung der Juden nach Israel gelöst wurde. Von vielen Besuchern des neuen Russland und in spärlichen persönlichen Erfahrungen habe ich erfahren, dass in dem Vielvölkerland kaum Animositäten festzustellen sind. Dasselbe gilt für China mit der Ausnahme Sinkiang, wo durch eingeschleuste Wahabiten und mit Hilfe der CIA oft Stunk und Sabotage betrieben wird.

Der Global Peace Index kommt natürlich zu ganz anderen Werten. Dort werden z. B. Kanada und Australien als äußerst friedlich eingestuft. Tja, woran das wohl liegen…..