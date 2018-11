Kreditkarten für Migranten: ARD Faktenfinder im Check !

24 Jahre habe ich als Fernseh- und Hörfunkreporterin für Öffentlich Rechtliche Sender gearbeitet. Im Januar 2016 war von einem auf den anderen Tag Schluß. Das hatte einen Grund. Heute arbeite ich als Whistleblowerin und Investigative Journalistin, berichte überwiegend über Hintergründe, die nicht in den Mainstreammedien erscheinen. Ich setze mich kritisch auseinander mit Entwicklungen der Finanzpolitik, Flüchtlingspolitik und alles was Bürger interessiert. Hintergrundinformationen, die manche lieber verschweigen würden. Themenvorschläge sind willkommen.

Laut ARD Faktenfinder sollen im Netz “Rechtsradikale” Blogs Fake News verbreiten zum Thema Kreditkarten für Flüchtlinge. Das würde so alles gar nicht stimmen, alles Fake News. Meine Quellen für das letzte und für dieses Video waren: Mastercard Presseberichte https://newsroom.mastercard.com/press… Mastercard Pressestelle Humanity Ventures AId Network Journalistin in Kroatien ( Mainstream ) Polizei in Kroatien ( Anonym )