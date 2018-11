….eine gefährliche Entwicklung die von Deutschland dominiert wird …

Bundeshaushalt 2019: Herstellung der Kriegsbereitschaft

Im Bundeshaushalt 2019 ist mehr Geld für Rüstung und Militär eingeplant als für Bildung, Forschung, Gesundheit und Familien zusammen. Das sollte nachdenklich stimmen.

Im Bundeshaushalt für das Jahr 2019 sind ganze 43,2 Milliarden Euro für Rüstung und Militär vorgesehen. Eine Rekordsumme. Das ist in etwa so viel wie für Bildung und Forschung (18,3 Milliarden Euro), Gesundheit (15,3 Milliarden Euro) und Familien, Senioren, Frauen, Jugend (10,4 Milliarden Euro) zusammen ausgegeben wird und ein Beweis dafür, wo die Prioritäten liegen.

Zwar lag der deutsche Wehretat mit bisher 1,24 Prozent der Wirtschaftsleistung

Große Koalition verabschiedet Kriegshaushalt

Mit den Stimmen der Großen Koalition beschloss der Bundestag am Mittwoch eine massive Aufstockung des Militärhaushalts um 12 Prozent. In konkreten Zahlen werden die deutschen Verteidigungsausgaben damit im kommenden Jahr um 4,71 Milliarden auf 43,23 Milliarden Euro steigen. Der Etat markiert eine Zäsur in der deutschen Nachkriegsgeschichte und ist Bestandteil einer umfassenden Rüstungsoffensive.

Während seiner Beratungen hat der Haushaltsausschuss, der gegenwärtig von der rechtsextremen AfD geleitet wird und in dem alle Bundestagsparteien vertreten sind, den Wehretat noch einmal um 327 Millionen Euro aufgestockt. Deutlich erhöht hat der Ausschuss auch die sogenannten…..