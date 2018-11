Proteste in der Ukraine: “Unterhöschen” trocknen in der Tram

Tausende Ukrainer protestieren landesweit in der Ukraine gegen die Versorgungsverweigerung des Kiewer Regimes – die ukrainische Bevölkerung mit Erdgas und Wärme zu versorgen, da es in ihren Wohnungen ohne Heizung sehr kalt wird. Jeweils Hunderte ukrainische Bürger mehrerer großer Wohnblöcke hatten gestern mehrere Straßen in der ukrainischen Hauptstadt Kiew und den Städten wie Odessa und Kriwoj Rog zeitweise blockiert. Eine junge Frau hat in der süd-ukrainischen Hafenstadt Odessa ihre Unterwäsche aus Protest in der Tram zum Trocknen aufgehängt, weil es dort wärmer ist als in ihrer Wohnung. In mehreren ukrainischen Städten ist die Versorgungslage brisant.

