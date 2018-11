Goldkonfiszierung und Manipulation

Goldeigentum ist Lebensversicherung und Vermögensschutz. Alle, die hyperinflationäre Perioden in der Weimarer Republik, Zimbabwe, Argentinien oder Venezuela durchlebt haben, verstehen die Bedeutung von Gold. Doch allein Gold und Silber zu haben, reicht nicht aus. Extrem wichtig ist auch, wie man es hält und wo man es hält. Gerade haben wir wieder erlebt, wie Regierungen einseitig Gold “konfiszieren”.

Venezuela bekommt sein Gold nicht zurück

Das in der Bank of England (BoE) gelagerte Gold des venezolanischen Staates ist das jüngste Beispiel dafür, wie wichtig die Wahl des richtigen Rechtsgebietes und der richtigen Lagereinrichtung ist. Venezuela verwahrt 14 Tonnen Gold bei der BoE in London, mit einem Wert von 545 Millionen $. Im Rahmen staatlicher Goldbestände ist das eine relativ geringe Menge. Trotzdem bittet Venezuela seit einiger Zeit um Rückgabe. Die BoE findet jedoch…..