Die Trump-Regierung bereitet sich darauf vor, Venezuela auf die US-Liste der Sponsoren des Terrorismus zu setzen, berichtete die Washington Post und zitierte US-Beamte und interne Regierungs-E-Mails.

Die Zeitung sagte, dass sich die US-Behörden und das Außenministerium geweigert hätten, zu dem anhängigen Urteil Stellung zu nehmen. Die Washington Post stellte jedoch fest, dass das Außenministerium kürzlich Kommentare zu der vorgeschlagenen Entscheidung von Einrichtungen wie dem Gesundheitsministerium, den Zentren für die Kontrolle und Prävention von Krankheiten und der United States Agency for International Development angefordert hatte.

Die Liste soll den Behörden vorbehalten bleiben, die beschuldigt werden, wiederholt “Unterstützung für Akte des internationalen Terrorismus” geleistet zu haben, und umfasst nur Iran, Nordkorea, Sudan und Syrien.

Washington hat sich seit langem gegen die Politik von Maduro gestellt und zahlreiche Sanktionen gegen Caracas verhängt.

Am 1. November informierte Trump die US-Gesetzgeber, dass er eine einstweilige Verfügung unterzeichnet hatte, um neue Sanktionen gegen die Goldexporte Venezuelas zu verhängen. Trump sagte, dass der Schritt als Reaktion auf die Bemühungen des venezolanischen Präsidenten Nicolas Maduro kam, den Reichtum seines Landes für seine eigenen “korrupten Zwecke” zu plündern.

Dies ist eine Standardkritik, die in kapitalistischen Ländern geäußert wird – im Kapitalismus ist es eigentlich so, wie der Kapitalismus funktioniert, um an einem gewinnorientierten System zu arbeiten. Aber prokapitalistische Pandite halten den Sozialismus an den Standard des Sozialismus, und so wird jeder Beweis – ob real oder imaginär – für Korruption überhaupt benutzt, um die Ansicht zu fördern, dass der Sozialismus nicht funktionieren kann. Wir werden dann zu der Auffassung gebracht, dass ein Land einfach kapitalistisch sein sollte, so dass seine nach oben gerichtete Umverteilung des Reichtums sowohl rechtlich als auch im ideologischen Überbau ordnungsgemäß kodifiziert ist. Das gleicht der Legalisierung eines abscheulichen Verbrechens, denn manchmal gibt es Probleme bei der Durchsetzung.