Syrien – Kriegsbericht vom 19. November 2018: Regierungsstreitkräfte zerstören ISIS-Kessel in Süd-Syrien

Am 17. November haben die Syrisch Arabische Armee (SAA) und ihre Verbündeten die Kontrolle über al-Safa nach dem Zusammenbruch der Verteidigung des ISIS in der Region zurückerlangt. Eine Quelle der SAA hat SouthFront mitgeteilt, daß heftiger Regen die meisten der Befestigungen und Verstecke der Terroristen während der vergangenen Tage zerstört hat. Die verbliebenen Terroristen sind in Richtung der Wüste östlich von Homs geflohen. Die staatliche Nachrichtenagentur SANA hat bestätigt, daß die SAA bedeutende Zugewinne gemacht hat und die wichtigsten Stellungen sich unter der Kontrolle der Armee befinden.

Am selben Tag sind rund um die strategisch wichtige Stadt Hajin in der Mitte…..