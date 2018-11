Schweizer Zöllner flüchten ins Ausland

CH-Grenzbeamte als Wirtschaftsflüchtlinge: Weil sie keine bezahlbaren Wohnungen in der Schweiz finden können, flüchten immer mehr Zöllner ins benachbarte Ausland. Mittlerweile wohnen knapp 100 Schweizer Grenzwächter in Frankreich – und der Exodus wird voraussichtlich weiter zunehmen. Bald dürften es mehrere hundert Zollbeamten im Ausland sein, weil sie sich in der Schweiz die Miete nicht leisten können.

Der Grund: «Der Bund will vergünstigte Dienstwohnungen für Grenzwächter abschaffen», berichtet die «Sonntagszeitung» und den «Grossteil der 840 Dienstwohnungen» für rund 250 Millionen Franken verkaufen.

Die insgesamt 2100 Zöllner der Schweiz müssen daher fortan ihre Wohnungen…..