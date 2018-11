Cross Talk: RE: Nationalism Mit John Laughland – Georg Szamuely – Lew Rockwell

Anm.d.Ü.: Ich bin nach wie vor sehr enttäuscht, dass RT Deutsch es nicht schafft, diese wunderbaren Crosstalk-Sendungen mit Peter Lavelle ins Deutsche zu übersetzen.

Peter Lavelle: Zum Gedenken an den 100. Jahrestag zum Ende des Ersten Weltkriegs behauptete der französische Präsident Emmanuel Macron: „Patriotismus ist das genaue Gegenteil von Nationalismus.“ Das wird allgemein als eine Kritik an Donald Trump gesehen, schließlich bezeichnet sich Trump als Nationalist. Ist Nationalismus ein schmutziger Ausdruck? Und wer sagt das?

Peter Lavelle: John, ich will den Möchtegern-Sonnenkönig von Europa zitieren, auch als der Staatspräsident Frankreichs bekannt, Macron. Er sagte folgendes: „Patriotismus ist das genaue Gegenteil von Nationalismus, Nationalismus ist ein Verrat am Patriotismus.“ Und ich möchte noch ein weiteres Zitat von ihm hinzufügen, das er als Kandidat aussprach, und das mich verblüfft hat: „So etwas wie eine französische Kultur gibt es nicht.“ Wovon spricht dieser Mensch, John?!

John Laughland: Jedes Mal, wenn ich Macron höre, muss ich an ein Bonmot von Oscar Wilde denken: „In seinem Innersten ist er sehr oberflächlich.“ Und das trifft auch auf Macron zu. Jedes Mal, wenn er den Mund aufmacht, scheint er neue Höhen der Mittelmäßigkeit zu erklimmen. Aber es erinnert mich auch an einen anderen französischen Staatsmann, Charles de Gaulle, der am 18. Juni 1940 eine……