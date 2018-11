Brexit: Chaostage in London und warum es wohl zu keinem zweiten Referendum kommen wird

Picture: ISTOCK

Im Zuge des Verkaufs ihres viel verspotteten Plans, Großbritannien aus der Europäischen Union heraus zu lösen, hat Premierministerin Theresa May am Donnerstag das gespielt, was sie als Trumpf betrachtet und den Abgeordneten erklärt, dass es nur zwei Alternativen gibt.

“Wir können wählen ohne Vereinbarung zu gehen”, sagte sie und machte eine Pause, um Wirkung zu erzielen, oder “Wir können überhaupt keinen Brexit riskieren.”

Für diejenigen, die das Verhindern des Brexit als Preis und nicht als Risiko sehen, war das Eingeständnis eine seltene gute Nachricht – ein Zeichen, dass Großbritannien auf Kurs sein könnte, um seine größte und für sie höchst verhängnisvolle Entscheidung in vier Jahrzehnten umzukehren. Und das würde fast sicher auf einem zweiten Referendum beruhen, um die Entscheidung von 2016 um zu kehren, die Gemeinschaft zu verlassen.

Der Weg zu einer zweiten Volksabstimmung schien immer unglaublich….