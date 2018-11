Die Wahrheit ist tot

Bild:AP

Bislang stützten sich Informationsoperationen auf menschliche „Trolle“. Kombiniert mit einfachen automatisierten Algorithmen erzeugten und verbreiteten diese entsprechende Inhalte. Die Social-Media-Konzerne sind heute in der Lage (wenn auch nicht immer gewillt), gegen die meisten Werkzeuge der Informationsgegner einzuschreiten. Viele automatisierte Algorithmen lassen sich identifizieren, weil sie vorhersagbare „botartige“ Muster aufweisen. Entsprechend kündigten – unter öffentlichem und politischem Druck – Facebook, Twitter und Google Anstrengungen an, ihre Algorithmen zu aktualisieren, um gegen „Fake News“ vorzugehen. Dazu führte Facebook Regeln ein, um Wahlwerbung und Werbung zu aktuellen politischen Fragen kennzeichnen zu lassen. Derweil machte sich Twitter dran, Bot-Netzwerke lahmzulegen und gefälschte Nutzerkonten zu löschen. Das sind alles positive Schritte. Doch die Weiterentwicklung der Künstlichen Intelligenz (KI) könnte in den kommenden Jahren Gegner in die Lage versetzen, ihre Fähigkeiten schneller auszubauen als wir unsere Mittel, um sie zu bekämpfen.

Angetrieben werden die Fortschritte in der KI hauptsächlich von der steigenden Datenflut. Die weltweiten Massen an Daten wachsen in exponentiellem……