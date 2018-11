Die USA würden eher den Nahen Osten in einem sunnitisch-schiitischen Krieg verbrennen, als sich selbst von Russland übertrumpfen lassen.

Alle Kriege, die von den US initiiert oder unterstützt wurden – von der Besetzung des Irak im Jahr 2003, dem zweiten israelischen Krieg gegen den Libanon im Jahr 2006, dem Regimewechsel in Syrien im Jahr 2011 und der Besetzung eines Drittels des Irak im Jahr 2014 – haben ihr Ziel verfehlt, das Feuer des sektiererischen Krieges zwischen Sunniten und Schiiten im Nahen Osten zu schüren. Das Scheitern dieser Strategie hat die US zu zwei neuen Optionen veranlasst: die erste, die Nutzung der Medien, um die Absicht Saudi-Arabiens zu enthüllen, der iranischen Wirtschaft zu schaden und seine Militärkommandanten zu ermorden. Die zweite ist die Förderung und Werbung für eine „arabische (sunnitische) NATO-Armee“. Das Ziel ist es, die Möglichkeit eines sektiererischen Krieges am Leben zu erhalten.

Der Kampf um die Vorherrschaft zwischen Saudi-Arabien und dem Iran dauert seit dem Fall des Schahs und dem Sieg der Islamischen Republik 1979 an. Dennoch ist das heutige Niveau der direkten Konfrontation in verschiedenen Teilen des Nahen Ostens (Libanon, Syrien, Irak, Bahrain und Jemen) beispiellos. Dies ist zum Teil das Ergebnis der Bemühungen der USA, Benzin in das Feuer des Hasses und der…..