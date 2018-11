Die Franzosen gehen auf die Barrikaden: Massenprotest gegen horrende Spritpreise und Präsident Macron. Die Mittelschicht rebelliert, weil sie ausgepresst wird, wie eine Zitrone. Kommt uns das irgendwie bekannt vor? NATÜRLICH! Was die Proteste in unserem Nachbarland mit uns zu tun haben, thematisieren die Leitmedien hierzulande allerdings nicht. Die politisch-mediale Elite ist schwer verunsichert. Dabei hat der Aufruhr in Frankreich jede Menge mit uns zu tun …

