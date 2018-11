An 6G wird bereits emsig gearbeitet – Routine? Oder weil 5G gefährlich ist und nicht kommen darf?

Noch benutzen wir alle das 4G-Mobilfunknetz (4. Generation) und verfolgen mit nicht wenig Sorge, was uns mit dem zukünftigen 5G ins Haus stehen wird. Und während Fachleute und Ärzte sich nicht einig sind, ob 4G eine tolle Errungenschaft ist oder eine Art Mikrowellenofen, der uns auf kleiner Stufe langsam aber sicher alle krank macht, wird in den Laboren und Planungsbüros der Ingenieure schon an der nächsten Generation 6G gebastelt. Es scheint eine ziemlich Herausforderung für die Techniker zu werden. Über die gesundheitlichen Folgen für Mensch, Tier und Pflanzen gibt es noch nicht einmal Hinweise. Machen wir uns also auf die Suche.

Das jetzige Mobilfunknetz der 4. Generation hat in Deutschland – in der jetzigen Ausbaustufe – eine Netzabdeckung von mehr als 90 Prozent erreicht. Das LTE-Nachfolgesystem 5G soll im Jahr 2020 eine Bandbreite von bis zu 10 Gigabit pro Sekunde (GBit/s) ermöglichen. Zuerst wird es in einigen Städten installiert…..