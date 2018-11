Russland vergleicht die Situation im Rukban-Lager mit den Todeslagern des Zweiten Weltkriegs

Die Vereinigten Staaten sind für die katastrophale humanitäre Situation im Flüchtlingslager Rukban in Syrien verantwortlich, da sie dieses Gebiet illegal besetzt haben, sagte Juri Tarasow, der Vertreter des russischen Verteidigungsministeriums in Task Forces zu Waffenstillstand und humanitären Fragen in Genf, am Freitag.

“Die gesamte Verantwortung für die empörende Situation in Rukban liegt bei den Vereinigten Staaten, da sie das Gebiet illegal besetzen und die humanitären Probleme des Flüchtlingslagers nutzen, um ihre militärische Präsenz im Süden Syriens zu legitimieren. Wir glauben, dass die Eliminierung einer 55 Kilometer langen Zone um At-Tanf (wo sich eine US-Militärbasis befindet) zur Schließung des Lagers Rukban führen wird”, sagte Tarasov auf einer Konferenz der russischen und syrischen Zentren für die Rückkehr der Flüchtlinge.

Er erklärte, dass russische Vertreter in den Einsatzkräften für Waffenstillstand und humanitäre Fragen bereit seien, mit internationalen Organisationen bei der Beilegung der humanitären Krise im Lager Rukban und bei der Evakuierung aller Flüchtlinge, die bereit sind, es zu verlassen, zusammenzuarbeiten.

“Eines der dringendsten Probleme ist derzeit die Situation im Flüchtlingslager Rukban, das sich in einer äußerst schwierigen humanitären Situation befindet. Ich möchte darauf hinweisen, dass die Gesamtzahl der vorübergehend Vertriebenen in ihr etwa 50.000 Menschen beträgt, von denen etwa 6.000 Kämpfer der von den Vereinigten Staaten kontrollierten Maghawir Al-Thawra-Gruppe sind”, sagte Tarasov.

Eine ähnliche Haltung wurde von Michail Mizintsev, dem Leiter des russischen National Defense Control Center, vertreten, der erklärte, dass die Situation im syrischen Flüchtlingslager Rukban an Konzentrationslager des Zweiten Weltkriegs erinnert, aber die Weltgemeinschaft schweigt über die Katastrophe.

Mizintsev sagte auf einer Sitzung der russischen und syrischen gemeinsamen Koordinierungsausschüsse über die Rückführung von Flüchtlingen.

Die Situation, in der sich die Bewohner des Lagers befinden, erinnert mich sehr an Konzentrationslager des Zweiten Weltkriegs, die längst Geschichte zu sein schienen. Wie ist das in der modernen Welt möglich geworden?…. Warum schweigt die Weltgemeinschaft, die sich so sehr um die Menschenrechte kümmert, hartnäckig über die humanitäre Katastrophe der Bewohner des Lagers Rukban?

Er fuhr fort, dass die offiziellen UN-Organisationen, die verpflichtet sind, Flüchtlingen Hilfe zu leisten, nicht aktiv an der Bewältigung der humanitären Katastrophe der syrischen Flüchtlinge beteiligt sind.

Warum dürfen Medienvertreter nicht mit Flüchtlingen aus Rukban kommunizieren? Es gibt eine Erklärung dafür. Jemand hat dort etwas zu verbergen. Wer ist für diese Barbarei verantwortlich? Die Antwort liegt auf der Oberfläche,

fügte Mizintsev hinzu.

Gleichzeitig berichtete der Sprecher des russischen Gesundheitsministeriums, Sergey Grabchak, dass Krankheiten und fehlende medizinische Versorgung im Lager zum Tod von mehr als 100 Menschen führten.

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums war aufgrund der katastrophalen gesundheitlichen und epidemiologischen Situation im Lager ein Ausbruch von Infektionskrankheiten wahrscheinlich, während Flüchtlinge fast keine medizinische Hilfe erhielten.

“All diese Umstände führen zu einer hohen Sterblichkeitsrate. Allein im vergangenen Monat starben in Rukban mehr als 100 Menschen. Ich bestätige die schwierige, katastrophale Situation in Rukban”, sagte Grabchak.

Das Flüchtlingslager Rukban befindet sich im syrischen Bezirk At Tanf (Provinz Homs) in der Nähe der jordanischen Grenze, neben einer US-Militärbasis, in der syrische Oppositionskräfte ausgebildet werden.

