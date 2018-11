Chemnitz-Die Akte der Industrie

Aufschwung, Fall, Illusion. Was die überwältigende Industrie mit Chemnitz anstellte.

DDR 1952: Karl-Marx-Stadt wird zum grössten Bezirks West-Deutschlands demokratisiert. Inmitten des zwei Millionen Distrikts erhebt sich Chemnitz als administratives und wirtschaftliches Zentrum aus seinen verdonnerten Überresten wieder.

Die «Karl-Marx-Stadt» wird mit über 20% der industriellen Erzeugnisse der DDR zum wirtschaftlichen Achsenpunkt des Staates. Ein schon fast zu vielsagendes Beispiel dafür ist die Wismut AG, der viert grösste Uran Produzent während des Kalten Kriegs und deren Hauptsitz bis heute in Chemnitz zu finden ist. [1] Genauso, wie es einem Produzenten von waffenfähigem Uran inhärent war, sich spätestens 1991 praktisch in Luft aufzulösen, schmilzt auch die Chemnitzer Bevölkerung in Packeis Tempo.

Die dortige verarbeitende Industrie konnte durch den freien Markt zwar einen Aufschwung erleben, aber gleichzeitig war das Gegenteil der Fall.

Seit dem Mauerfall verlor Chemnitz 25’000 Einwohner. [2] Die Zukunftsprognosen gliedern sich der Geschichte an. Die dortige verarbeitende Industrie konnte…..