Wem Italiens Staatsschulden gehören – und warum das wichtig ist

In keinem anderen größeren Land der Eurozone halten heimische Banken und Investoren einen so hohen Anteil der Staatsschulden wie in Italien. Und angesichts des Konflikts mit der EU-Kommission dürfte die Rolle, die in Italien ansässige Gläubiger für die weiteren Entwicklungen spielen, auch nicht kleiner werden. Eine Analyse von Jan Mazza.

Italiens Staatsschulden werden größtenteils und zunehmend von einheimischen Banken und Investoren gehalten, wie aus den aktualisierten Zahlen der Sovereign Bond Holdings Database des Bruegel-Instituts hervorgeht. In diesem Beitrag diskutiere ich die möglichen Implikationen dieser Entwicklung.

Die Daten

Die aktualisierten Daten zeigen, dass Italiens Gläubigerstruktur weiterhin einige Besonderheiten aufweist. Der Anteil der italienischen……