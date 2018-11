Was eine multipolare Welt bedeutet

Gegenwärtig leben wir in einer monopolaren Welt. Und so hat es US-Präsident Barack Obama beschrieben, als er am 28.5.2014 seine Ansprache an die zukünftigen Generäle an der West Point Akademie hielt:

„Die USA sind und bleiben die eine unentbehrliche Nation.“ (Daher ist jede andere Nation „entbehrlich“; somit haben wir „Amerika, Amerika über alles, über alles in der Welt.“) „Das galt für das vergangene Jahrhundert, und das wird für das kommende Jahrhundert gelten … Amerika muss auf der Weltbühne immer die Führungsrolle übernehmen. Wenn wir es nicht tun, dann tut es niemand. … Russlands Aggression gegen frühere Sowjetstaaten beunruhigt die Hauptstädte Europas, und Chinas Wirtschaft befindet sich im Aufschwung und seine militärische Reichweite besorgt seine Nachbarn. Von Brasilien bis Indien konkurrieren aufstrebende Mittelschichten mit uns.“ (Hier teilt er den zukünftigen US-Militärführern mit, dass sie für die US-Aristokratie kämpfen werden, um jede Nation zu schlagen, die Widerstand leistet.) … „In der Ukraine erinnern Russlands jüngste Aktionen an die Zeit, als Sowjetpanzer……