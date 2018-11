Merkel will gemeinsame EU-Armee und SPD will einen einheitlichen EU-Zentralstaat

Merkel belügt sich und alle anderen auch?

Wenn es zu einer einheitlichen europäischen Armee kommen sollte, hat dann Deutschland auch ein Mitsprache-Recht bezüglich der französischen Atomwaffen?

Will Macron etwa die französischen ATOMWAFFEN verschrotten? – Nein – will er nicht. Aber man kann ja mal wenigstens so tun, meinen Merkel und die SPD…

Muß Frankreich die alleinige Verfügungsgewalt über seine Atomwaffen an eine europäische Regierung oder einen gemeinsamen Generalstab (im Falle einer EU-Armee) abgeben?

Hat der größte Außenminister aller Zeiten („Graumaz“ – Heiko Maas) bereits bei seinem Freund Macron angefragt, ob dieser – im Falle eines einheitlichen europäischen Staates – entweder jene Waffen lieber verschrotten oder gerne den Deutschen ein Mitsprache-Recht über deren Einsatz einräumen möchte?

Und? Hat Maas bereits den Genossen Macron befragt?

Soll für das zukünftige europäische „Bundesland Frankreich“ in einem…..