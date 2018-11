Kalifornien: Künstliche Waldbrände als Mittel zum Zweck, um das Amtrak-Bahnprojekt voranzutreiben!

Als der wohl genialste Erfinder aller Zeiten, dem wir übrigens auch die Entdeckung des Wechselstroms verdanken, verstarb, wurden all seine Arbeiten vom FBI beschlagnahmt. Neulich wurde ein Teil der Tesla-Akten freigegeben, der das Interesse der Regierung bzw. des tiefen Staates an Death Ray, einer futuristischen Teilchenstrahlwaffe, belegt. Am 11. Juli 1934 berichtete die New York Times sogar: “Tesla enthüllt mit 78 neuen Todesstrahl. Erfindung leistungsstark genug, um 10000 Flugzeuge in einer Entfernung von 400 km zu zerstören.”

Energiewaffen (engl. Directed Energy Weapon) sind offensichtlich real und wenn man bedenkt wie viel Geld der militärisch-industrielle Komplex seit den 50er-Jahren in geheime Forschungsprojekte abzweigt, können wir davon ausgehen, dass die Technologie inzwischen massiv ausgereift wurde. Es gibt übrigens auch…..