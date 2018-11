Das Gedenken zum 1. Weltkrieg – Ein Triumph der Lügen und Plattitüden

Am Sonntag versammelten sich die führenden Politiker der Welt in Paris unter dem Arc de Triomphe zum hundertjährigen Jubiläum des Ersten Weltkriegs. Absurderweise war der Triumph-Bogen aus der Napoleon-Zeit ein geeigneter Ort – denn die Zeremonie und die Rhetorik von Präsident Emmanuel Macron war ein “Triumph” der Lügen und Plattitüden.

Unter den geschätzt 70 internationalen Staats- und Regierungschefs waren US-Präsident Trump und der russische Amtskollege Vladimir Putin, die jeweils auf beiden Seiten von Macron und seiner Frau saßen. Neben dem französischen Präsidenten wurde auch die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel in den Vordergrund gestellt.

Macrons Ansprache an die Würdenträger sollte ein Aufruf zum internationalen Multilateralismus sein. Er forderte eine “Bruderschaft” für den Weltfrieden. Er rügt auch den “Nationalismus” als friedensgefährdend – eine Bemerkung, die sich an Donald Trump richtete, der sich kürzlich in seiner Politik mit…..