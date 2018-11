Betrunken!? EU-Chef Jean-Claude Juncker ist nicht mehr in der Lage sich richtig zu kleiden

Neues Video zeigt EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker wieder betrunken.

Junckers Schuhe passen nicht zusammen. Er scheint die Fähigkeit verloren zu haben, sich richtig zu kleiden.

Der Clip zeigt Juncker in Aktion mit einem Helfer, der zu bemerken scheint, dass einer seiner Schuhe schwarz und der andere braun ist. Juncker verlässt dann schwankend das Podium.

Erschreckend ist wie alt der 63 Jährige aussieht, passt irgendwie zum Bild der EU.

Die Teilnehmer des Clips waren nicht beeindruckt.

“Die Führung Europas kann nicht einmal die gleichen farbigen Schuhe anziehen”, sagte einer.

Juncker’s shoes don’t match. He appears to have lost the ability to dress himself properly. pic.twitter.com/c2WW4VOpQF

— Paul Joseph Watson (@PrisonPlanet) 16. November 2018