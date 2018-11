ASEAN gegen Handelskrieg

Beim Gipfeltreffen in Singapur überwiegt Sorge wegen des USA-China-Konflikts. Staatenbund will Kooperation verstärken

Gruppenfoto der Staats- und Regierungschefs beim ASEAN-China-Gipfel am Mittwoch in Singapur Foto: Bullit Marquez/AP Photo/dpa

Der Handelskrieg der Vereinigten Staaten von Amerika gegen China hat am Dienstag und am Mittwoch den ASEAN-Gipfel in Singapur überschattet. Die zehn Mitglieder des südostasiatischen Staatenbundes drohen in Mitleidenschaft gezogen werden, sollten die USA und die Volksrepublik wirtschaftliche Einbußen verzeichnen: ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) wickelt allein mit China, seinem größten Handelspartner, gut 17 Prozent seines gesamten Außenhandels ab, zweitgrößter Handelspartner sind die USA. »Manchmal müssen sogar unschuldige Länder den Preis bezahlen, wenn es Strafmaßnahmen gibt«, beschwerte sich Malaysias Premierminister Mahathir Mohamad in Singapur auch mit Blick auf die Handelsverluste, die den südostasiatischen Ländern jetzt wegen des…..