400.000 Toten im Südsudan, wird sich die Politik der USA ändern?

Die Trump-Administration hat über den anhaltenden Konflikt im Südsudan weitgehend geschwiegen und eine stille Diplomatie mit den Führern des Landes aufrechterhalten, obwohl kürzlich berichtet wurde, dass fast 400.000 Menschen im Bürgerkrieg des Landes gestorben sind.

Diese Zahl von fast 400.000 Todesfällen ist vergleichbar mit der geschätzten Zahl der Todesfälle im Krieg in Syrien. Im Südsudan wurden etwa 2 Millionen Menschen und mehr als 2,5 Millionen Menschen sind aus dem Land geflohen.

Erschwerend kommt hinzu, dass die Menschen im Südsudan eine der schlimmsten humanitären Krisen der Welt erleben. Etwa 6 Millionen Menschen oder etwa 60 % der Bevölkerung sind stark unter ernährt, und weitere 1,7 Millionen Menschen sind von einer drohenden Hungersnot betroffen.

“Mit zunehmender Verschärfung des Konflikts ist die Zahl der hilfsbedürftigen Menschen weiter gestiegen”, sagte Mark Lowcock, der Koordinator der UN-Nothilfe, Anfang des Jahres.

Der Bürgerkrieg im Südsudan begann 2013, als Präsident Salva Kiir und Vizepräsident Riek Machar ihren Machtkampf gegeneinander ausspielten. Obwohl der Krieg oft als hartnäckiger ethnischer Konflikt zwischen Kiirs Dinka- und Machars Nuer-Ethnie dargestellt wird, haben sich die beiden Männer in Wirklichkeit auf mehr Macht und Reichtum konzentriert.

“Es hat ethnische Aspekte, aber es ist ein Machtkampf, um die Kontrolle über das Land zu übernehmen”, sagte Hilde Johnson, eine ehemalige Leiterin der UN-Mission im Südsudan, 2016.

Die Vereinigten Staaten haben in dem Land eine einflussreiche Rolle gespielt. Vor Kriegsbeginn unterstützte die Bush-Regierung die südsudanesischen Führer bei den Verhandlungen, die 2011 zur Unabhängigkeit des Landes führten. Präsident Kiir trägt oft den Cowboyhut, den George W. Bush ihm geschenkt hat.

Seit 2005 haben die Vereinigten Staaten dem Südsudan mehr als 11 Milliarden Dollar an Hilfe zur Verfügung gestellt. “Dieses Maß an US-Unterstützung ist in Afrika südlich der Sahara beispiellos und stellt eine der größten ausländischen Hilfsinvestitionen der USA in den letzten zehn Jahren dar”, so ein Bericht des Congressional Research Service.

Die Vereinigten Staaten haben sich im Krieg auf eine Seite gestellt. Die Obama-Regierung unterstützte Präsident Kiir und half ihm, Waffen aus Uganda zu erwerben, einem engen Verbündeten der USA in der Region. “Uganda hat von uns ein Augenzwinkern bekommen”, hat ein ehemaliger hoher Beamter bestätigt.

Um den Waffenfluss aufrechtzuerhalten, hat die Obama-Regierung jahrelang die Forderungen nach einem Waffenembargo blockiert.

Während einer weiteren schweren Krise im Jahr 2016 stand die Obama-Regierung weiterhin auf der Seite von Präsident Kiir. Nachdem Machar aus dem Land vertrieben worden war, rieten US-Beamte Machar, seine Position in der Regierung aufzugeben.

“Wir glauben nicht, dass es klug wäre, wenn Machar zu seiner früheren Position zurückkehren würde”, sagte Sonderbeauftragter Donald Booth dem Kongress.

Jon Temin, der in den letzten Jahren der Obama-Regierung für den Policy Planning Staff des Außenministeriums arbeitete, hat die Entscheidungen der Obama-Regierung sehr kritisiert. In einem kürzlich vom U.S. Holocaust Memorial Museum veröffentlichten Bericht argumentierte Temin, dass einige der schlimmsten Gewalttaten hätten vermieden werden können, wenn die Obama-Regierung bereits zu Beginn des Konflikts ein Waffenembargo verhängt und sich nicht so konsequent auf die Seite von Präsident Kiir gestellt hätte.

“Die Vereinigten Staaten haben es in mehreren Phasen versäumt die Politik weitgehend neu zu bewerten”, berichtete Temin.

Als die Obama-Regierung 2017 die Dinge an die Trump-Regierung übergab, brach das Land auseinander. Im Juli 2017 berichtete eine Gruppe von Analysten und ehemaligen Beamten dem Kongress über schreckliche Gewaltausbrüche und zitierte Massengrausamkeiten, Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit.

Präsident Kiir führt “ein brutales Regime, das seine Bevölkerung weiterhin ermordet und plündert”, sagte der ehemalige US-Diplomat Payton Knopf, der jahrelang an der Krise gearbeitet hat. “Wir haben es vielleicht mit einer zivilen Todesrate zu tun, die dem Krieg in Syrien ähnelt, obwohl die Bevölkerungszahl halb so groß ist.”

Das Weiße Haus hat auf seiner Website Erklärungen veröffentlicht, in denen es die südsudanesischen Führer kritisiert und damit droht, Hilfe zurückzuhalten. Regierungsbeamte koordinierten kürzlich eine Abstimmung im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen, um endlich ein Waffenembargo gegen das Land zu verhängen.

Die Trump-Administration hat die Politik der Obama-Administration fortgesetzt. Sie hat nicht viel mehr Aufmerksamkeit auf die Krise gelenkt, mit Ausnahme des Waffenembargos, das immer mit mehr Augenzwinkern nach Uganda umgangen werden könnte.

Die Vereinigten Staaten könnten im Südsudan “Druckmittel verlieren”, “wenn sie sich der Regierung gegenüber feindlich gesinnt”, warnte der US-Diplomat Gordon Buay Anfang dieses Jahres.

Natürlich gab es eine unbestreitbare Veränderung gegenüber den Obama-Jahren. Präsident Trump hat sich nicht nur wenig Sorgen über die Schrecken gemacht, die sich im Südsudan ereignet haben, sondern er soll auch rassistische Kommentare über Afrikaner und afrikanische Nationen abgegeben haben. Er scheint sich der Rolle, die die Vereinigten Staaten im Südsudan spielen, nicht bewusst zu sein.

Die langfristigen Aussichten auf Frieden scheinen weit entfernt zu sein. Obwohl Präsident Kiir und Machar einem neuen Friedensabkommen zugestimmt haben, bleiben zahlreiche Beobachter skeptisch und glauben, dass die beiden Männer die Macht nie friedlich teilen werden.

“Es ist Wahnsinn, die Dinge zu wiederholen, die nicht funktioniert haben”, kommentierte Kate Almquist Knopf, eine ehemalige Analystin des Pentagons, kürzlich.