In dem ersten Teil der Episode über Spygate besprechen wir, wie Amerikas mächtigste Institutionen als Waffe gegen US-Präsident Donald Trump in einem #Komplott #Skandal verwendet wurden, der von ranghohen Beamten der Obama-Administration initiiert wurde. In dieser Episode von Declassified erklären wir die Hintergründe des SpyGate-Skandals und welche Parteien daran beteiligt sind.

