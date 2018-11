Russland: USA benutzen Rebellen zum Schutz des Konvois in Al-Tanf

Moskau hält den Einsatz von Militanten der Revolutionary Commando Army, auch bekannt als die Partisanen der Revolution, zum Schutz der in der Nähe der US-Militärbasis in al-Tanf stationierten US-Konvois für völlig inakzeptabel, sagte die Sprecherin des russischen Außenministeriums Maria Sacharow am Donnerstag.

Die Tatsache, dass die Vereinigten Staaten die Revolutionary Commando Army zum Schutz von Konvois innerhalb der so genannten Exklusivzone benutzt ist unannehmbar”, sagte Sacharowa.

Sie fügte hinzu, dass Moskau auch Fragen habe bezüglich der Weigerung Washingtons, Vertreter der syrisch-arabischen Wohltätigkeitsorganisation Red Crescent in das Flüchtlingslager Rukban in der Nähe von At-Tanf zu lassen.

“Das bedeutet, dass sie etwas zu verbergen haben”, deutete sie an.

Das US-Militär besetzt derzeit eine 34-Meilen-Zone um seine Basis in al-Tanf, wo es seit 2016 syrische Oppositionstruppen ausbildet.

Die Basis ist zum Gegenstand der Kritik geworden, da Damaskus und Moskau Bedenken geäußert haben, dass Washington Terrorgruppe “Daesh” mobile Gruppen bildet, die sich auf den Weg machen, um subversive terroristische Operationen gegen syrische Truppen und Zivilisten durchzuführen”.