Russisches Öl in Euro bezahlen! Russland drängt westliche Rohstoffhändler

Russische Ölexporteure drängen westliche Rohstoffhändler, für russisches Rohöl in Euro und nicht in Dollar zu zahlen, da Washington weitere Sanktionen vorbereitet, berichtete Reuters letzte Woche und nannte bis zu sieben Industriequellen.

Der Schritt der russischen Unternehmer war zu erwarten und für die Händler nicht allzu überraschend gewesen, da die Trump-Administration eine Außenpolitik verfolgt, bei der Sanktionen eine wichtige Rolle spielen. Dieser Ansatz könnte jedoch die Dominanz des US-Dollar als globale Ölhandelswährung untergraben.

Erste Anzeichen für diese Untergrabung wurden im Frühjahr dieses Jahres deutlich, als Russland und der Iran ein Öl-zu-Waren-Austauschprogramm starteten, das darauf abzielte, bilaterale Zahlungen in US-Dollar abzuschaffen und fünf Jahre lang aufrechtzuerhalten. Die mit Sanktion geschlagenen Länder diskutierten diese Art von Abkommen bereits 2014, als der Iran noch unter westlichen Sanktionen stand. Auch nach dem berüchtigten Atomabkommen beschlossen die beiden Länder, ihren Tauschhandel fortzusetzen, und die vorläufige Einigung wurde im vergangenen Jahr erzielt. Demnach würde Russland für 100.000 Fass iranisches Rohöl im Austausch für russische Waren im Wert von 45 Milliarden US-Dollar erhalten.

Im März verbot der Iran den handel in US-Dollar und sagte, dass jeder Händler, der Dollar in seinen Bestellungen verwendet, nicht berechtigt sein wird, ein Importgeschäft zu betreiben. Einen Monat später kündigte Teheran an, dass es alle seine offiziellen Finanzberichte in Euro statt in Dollar veröffentlichen werde, um einen Wechsel von Dollar zu Euro bei staatlichen Behörden und Unternehmen zu fördern.

Jetzt verhandeln Russlands größte Ölproduzenten neu über bestehende Öllieferverträge mit den Rohstoffhändlern, und drei von ihnen, Rosneft, Gazprom- Neft und Surgutneftegaz, bestanden darauf, dass sie, die Händler, sich verpflichten, ab dem nächsten Jahr Strafen zu zahlen, wenn die US-Sanktionen den Verkauf stören, und als Folge dessen die Käufer keine Zahlungen leisten. Außerdem gibt es Diskussionen darüber, Euro und andere Währungen anstelle von Dollar zu verwenden, um sicherzustellen, dass die Zahlungen nicht unterbrochen werden.

Es wäre für den Verkäufer jeder Ware vollkommen sinnvoll, sicherzustellen, dass er die Zahlung für seine Ware erhält. In einem Umfeld von Sanktionen ist die Suche nach Wegen um sie herum das einzig logische Verhalten. Und Russland und der Iran sind nicht allein auf diesem Weg, sich vom Dollar zu distanzieren.

Venezuela hat zum einen auf die digitale Währung gesetzt, um die Sanktionen Washingtons zu umgehen, die den Druck durch den Ölpreiscrash 2014 und die jahrelange Misswirtschaft der PDVSA noch verstärkt haben – beides Faktoren, die die venezolanische Wirtschaft in eine möglicherweise unheilbare Krise gestürzt haben. Erst heute berichteten Krypto-Medien, dass Caracas seine Krypto-Währung Petro der OPEC als Rechnungseinheit für den Ölhandel im nächsten Jahr präsentieren würde. “Wir werden Petro in der OPEC als solide und zuverlässige Währung einsetzen, um unser Rohöl in der Welt zu vermarkten”, sagte Finanzminister Manuel Quevedo.

China fördert auch offen seine Währung für den Ölhandel und den gesamten Handel. Die Internationalisierung des Yuan ist Teil der New Silk Road Initiative von Präsident Xi und angesichts des hohen Ölverbrauchs in China ist der Ölhandel ein großer Teil dieser Internationalisierung. Anfang des Jahres startete China seinen lang erwarteten Ölterminkontrakt auf Yuan-Basis. Während die breite Öffentlichkeit nach wie vor vorsichtig ist, wenn es darum geht, in sie einzusteigen, haben einige prognostiziert, dass der Yuan letztendlich den Dollar als globale Ölwährung ersetzen wird. Und er könnte durch den Euro ergänzt werden, solange die Europäische Union langfristig besteht. Schließlich gehören Russland und der Iran zu den größten Ölexporteuren weltweit. Das sind viele Fässer, die bald in Euro und nicht in Dollar gehandelt werden könnten.