Iran zu Bolton-Äußerungen: Dieser wirre Traum wird sich nicht erfüllen

Das iranische Außenministerium hat auf die Äußerungen des Nationalen Sicherheitsberaters der USA bezüglich der Ausübung größeren Drucks auf Iran reagiert.

Bolton sagte am Dienstag vor einem Gipfel in Singapur, dass man “maximalen Druck” auf Iran ausüben werde, um das Land in die Knie zu zwingen.

Bahram Ghasemi, der Sprecher des iranischen Außenministeriums hat am Dienstagabend in einem Gespräch mit der ISNA darauf geantwortet: “Das iranische Volk wird mit strategischer Geduld und Wachsamkeit gegenüber den Feinden Widerstand leisten und nicht erlauben, dass sich die wirren Träume dieser Person erfüllen.”

“Die billigen Äußerungen von John Bolton, die sein militantes und rachsüchtiges Wesen gegenüber dem iranischen Volk zeigen, sind nichts……