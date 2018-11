Erste Menschen aus der Migranten-Karawane sind an der Grenze

Heimatschutzministerin NIelsen und Verteidigungsminister Mattis besuchen die Soldaten, die an der Grenze einegsetzt wurden. Bild: DHS

Donald Trump, der von einer drohenden Invasion sprach, ist abgetaucht, Verteidigungsminister Mattis beruhigt die Soldaten an der Grenze und sucht zu deeskalieren

Jetzt sind die ersten Teilnehmer der Migrantenkarawane von Menschen aus Mittelamerika, vor allem aus Honduras, an der amerikanischen Grenze in Tijuana angekommen. Im Wahlkampf hatte US-Präsident Donald Trump vor einer drohenden “Invasion” und einen “Angriff auf die Südgrenze” gewarnt. Dabei seien Kriminelle, Mörder, Drogenhändler und Araber. Weil alles so gefährlich war, orderte Trump Tausende von Soldaten an die Grenze (Bedrohung der nationalen Sicherheit: Trump schickt Militär gegen Migranten). Doch jetzt, als die Karawane angekommen ist und einige demonstrativ oder provokativ auf den Grenzzaun stiegen, schweigt Trump und lässt sich kein Soldat blicken. Tatsächlich lässt sich auch als Verkünder……