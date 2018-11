Erdöl und Wirtschaftskrieg

Erdölkrieg. Der Westen bringt nicht nur Ölquellen in seine Gewalt, sondern nutzt die Kontrolle von Erdöltransportwegen zur Führung von Wirtschaftskriegen.

Die Welt verbraucht immer mehr Öl, etwa 90 Mio. Fass (ein Fass/Barrel entspricht knapp 160 Litern) täglich, das heißt ohne die fossilen Energieträger ist das Funktionieren eines Industrielandes in der jetzigen Form nicht denkbar. Gleichzeitig rückt die Angst vor dem sogenannten Peak-Oil immer mehr in den Vordergrund. Peak-Oil das heißt, es ist das Maximum an Ölausbeute erreicht, ab jetzt sinkt die weltweite Fördermenge. Der Zeitpunkt des Peak-Oil wurde zwar dank neuer Ölfördertechniken wie Tiefseebohrungen oder Fracking immer weiter nach hinten geschoben, im Moment wird der Peak-Oil-Zeitpunkt 2020 oder 2030 erwartet. Doch wie lange der Peak-Oil auch hinausgeschoben werden kann, Erdöl ist unbestreitbar ein endlicher Rohstoff, um dessen Reserven ein erbarmungsloser Wettlauf entbrannt ist.

Es ist daher kein Zufall, dass zu den heftig bekämpften Feinden des Westens die wichtigen Erdölförderländer Irak, Iran und Libyen gehören, deren – im Gegensatz zu Saudi-Arabien – nicht pro-westliche Regierungen zum Teil schon entsorgt wurden. Denn wie schon Henry Kissinger……