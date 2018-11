Bolton schwört, den Iran “zu zerquetschen”, Sanktionen eskalieren

Sagt, dass Europa gezwungen sein wird, die Forderungen der USA zu akzeptieren

Jason Ditz

Da die neu verhängten US-Sanktionen gegen den Iran kaum bis gar nicht wahrnehmbare wirtschaftliche Auswirkungen haben, spricht der nationale Sicherheitsberater John Bolton über seine Pläne, die Sanktionslinie weiter zu eskalieren, und sagt, er werde “den Iran ausquetschen, bis die Kerne quietschen”.

Bolton ignorierte die Realität, dass der Iran immer noch international Geschäfte macht, indem er sagte, dass er glaubt, dass der Iran “unter echtem Druck” der Sanktionen steht, und dass er entschlossen ist, dafür zu sorgen, dass es immer schlimmer wird.

Bolton sagte weiter voraus, dass die europäischen Bemühungen, den Handel mit dem Iran fortzusetzen, letztendlich scheitern würden. Er sagte, die Europäer durchlaufen die sechs Phasen der Trauer und werden letztendlich zur europäischen Akzeptanz der Forderungen der Vereinigten Staaten von Amerika übergehen.

So oder so, Boltons Position ist, dass die US-Strategie auch in Zukunft neue Sanktionen gegen den Iran verhängen wird. Es ist nicht klar, was das Endspiel sein wird, über die bloße Schädigung des Iran hinaus.