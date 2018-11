Bill Gates warnt vor einer Krankheit: 30 Millionen tote Menschen innerhalb von sechs Monaten

Durch die Fortschritte der Menschheit in der Wissenschaft und anderen Bereichen sind wir in der Lage, Kriege, Krankheiten und Naturkatastrophen zu bewältigen.

Bill Gates, ehemaliger CEO von Microsoft, erklärte jedoch, dass wir im kommenden Jahrzehnt eine neue Epidemie haben werden, und wir sind nicht auf dieses Hindernis vorbereitet, und es gibt genügend Beweise für seine Aussage im R&D Blueprint 2018 (ein Dokument mit Strategien zur Steigerung der Effizienz in Notsituationen wie diese, indem die Forschung und Entwicklung beschleunigt wird). Video in englisch. Klick Bild.

Laut Herrn Gates fehlt es den Regierungen an Vorbereitung auf Pandemien, und wenn sie dies mit dem gleichen Ernst wie Kriegsdrohungen behandeln würden, hätten wir bessere Chancen. Nur zum Vergleich: Wenn wir einer Regierung sagen würden, dass jemand eine Waffe hat, die leicht in der Lage ist, 30 Millionen Menschen zu töten, würden sie anfangen zu erforschen und herauszufinden, wie diese funktioniert und wie sie ihr Land gegenüber dieser Waffe verteidigen und ihre Überlegenheit unter dieser Bedrohung halten können. Wenn aber die “Waffe” eine unbekannte Krankheit ist, schenken sie nicht die gleiche Aufmerksamkeit, was ernste Folgen haben kann.

Wenn wir uns die Menschheitsgeschichte ansehen, sind Polio und die Spanische Grippe Beispiele dafür, was diese schweren Krankheiten mit unserer Spezies anstellen können. Diese töteten im vergangenen Jahrhundert insgesamt 50 Millionen Menschen und nur zum Vergleich: “Krankheit X” wird wahrscheinlich mehr als die Hälfte dieser Menge in nur 6 Monaten töten, und selbst ohne die Todesfälle könnten die Nebenwirkungen dieser unbekannten Krankheit noch schlimmer sein als Polio, das seine Träger lahm legte.

Es besteht jedoch kein Grund zur sofortigen und absurden Panik. Wenn die Regierungen besser in Forschung und Krankheitsprävention investieren, könnten wir uns auf diese Bedrohungen vorbereiten und diese Hindernisse überwinden, wie wir es in den letzten Jahrtausenden getan haben.

Simulation einer Globalen Grippepandemie