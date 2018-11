Ausländerkriminalität in NRW: Wird die Herkunft ausländischer Straftäter in Polizeiberichten vorsätzlich verschwiegen?

Die Hauptgründe, warum ich meine ehemalige Heimat, das einst lebenswerte Ruhrgebiet, im vergangenen Jahr, schweren Herzens verlassen habe ist dessen offensichtliche Verwahrlosung und die völlige Überfremdung dieser ehemaligen deutschen Industrieregion durch vornehmlich muslimische Zuwanderer. Nicht nur, daß in vielen Stadtteilen dort mittlerweile eher türkisch oder arabisch die dort am häufigsten gesprochenen Sprachen sind, sondern auch die massiv gesunkenen Bildungsstandards sowie das oft widerliche Verhalten der aus muslimischen Ländern eingewanderten Migranten und deren Nachwuchs gegenüber den “schon länger hier Lebenden”, haben mir das Leben in den vergangenen Jahren dort tatsächlich unerträglich werden lassen.

Ein weiterer Grund waren die schon seit weit vor 2015 massiv angestiegenen, von sogenannten “Südländern” an Deutschen begangenen Straftaten.

Ich habe das lange an Hand der veröffentlichten Polizeiberichte …..