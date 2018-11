Washingtons neue Strategie für Syrien

Die neokonservative Regierung in Washington hat neue Pläne für Syrien. Das Problem dabei ist, dass dies zu einer direkten Konfrontation mit Russland führt.

Foto:US Army/Staff Sgt. Timothy R. Koster

An diesem Punkt lohnt es sich kaum zu argumentieren, dass der Syrienkonflikt in die Endphase geriet, da diese Tatsache zu diesem Zeitpunkt ziemlich offensichtlich ist. Doch selbst nachdem alle ihre Möglichkeiten ausgeschöpft waren, entschlossen sich die Vereinigten Staaten, ihre syrische Intervention zu verdoppeln.

Dies ist ein klarer Hinweis darauf, dass sich die amerikanische Syrien-Politik in großer Not befindet. Seit Monaten hat Donald Trump weiterhin seine typischen Twitter-Drohungen gegen Damaskus und seine Verbündeten geäußert, die entschlossen sind, massiven Terrorgruppen, die im vom Krieg zerstörten Syrien operieren, ein Ende zu setzen.

Vor diesem Hintergrund ist es nicht verwunderlich, dass die Washington Post einen namenlosen Beamten in der Trump-Regierung zitiert, aus dem hervorgeht, dass die Vereinigten Staaten versucht hätten, Morastboden für Moskau und Damaskus zu schaffen, bis sie das bekommen könnten, was es gewesen ist. Konkret bedeutet dies, dass der Westen versuchen wird, den Fuß in die Tür des endenden Konflikts zu treten, um sicherzustellen, dass die syrische Regierung ihren Sieg nicht sichern kann. Dies bedeutet, dass Washington erneut Al-Qaida retten wird, um den Krieg aufrechtzuerhalten, der seit Jahren eine immer wiederkehrende Unterpolitik der US-Politik in Syrien ist.

Der prominente Herausgeber von Global Research, Prof. Michel Chossudovsky, hat in einem seiner jüngsten Artikel deutlich gemacht, dass Washington sich immer an das Mantra gehalten hat: „Krieg ist gut fürs Geschäft“, da es hinter den Kulissen Geschäfte macht, Waffen verkauft, Verträge schließt und Nachschubaufträge bekommt. Man kann mit Sicherheit sagen, dass Tomahawk-Raketenvorräte sich nicht selbst auffüllen.

Im Jahr 2016 versprach Trump, „Interventionen und Chaos“ ein Ende zu setzen. Im vergangenen März erklärte er: „Wir kommen sehr bald aus Syrien.“ Einige Monate später versprach er, eine rasche Entscheidung zu treffen über den Status der amerikanischen Militärpräsenz in diesem vom Krieg zerrütteten Staat, achtete nicht darauf, dass diese Präsenz bis heute illegal war und bleibt.

Es erscheint daher logisch, dass es mit dem nationalen Interesse keine Argumente geben könnte, die eindeutig sagen, dass sich Assad in diesem Konflikt durchgesetzt hat und jetzt sowohl die CIA als auch das Pentagon keine andere Wahl haben, als ihre Offiziere abzuziehen. Abgesehen von der Illegalität des amerikanischen Engagements in Syrien sollte man hinzufügen, dass nichts in Syrien eine Konfrontation zwischen amerikanischen und russischen Streitkräften wert ist. Diese Medienquelle räumt ein, dass Amerika sich in Syrien zuvor kaum einer direkten Konfrontation mit Russland widersetzte, aber die Chancen zur weiteren Vermeidung einer direkten Konfrontation seien nicht groß, falls Washington sich entscheidet zu bleiben.

Ungeachtet der oben dargestellten Fakten versuchen die Vereinigten Staaten, ihre militärische Präsenz in Syrien auszubauen, wie kürzlich von der türkischen Nachrichtenagentur Anadolu bekannt gegeben wurde. Inzwischen sind weit über 2.200 amerikanische Soldaten in Syrien im Einsatz. Der größte Teil dieser Männer wurde in die östlichen Regionen der Arabischen Republik Syrien entsandt. Darüber hinaus wurden im vergangenen September mehr als einhundert US-amerikanische Marinesoldaten zum Stützpunkt At-Tanf im Südosten Syriens entsandt. Das US-Militär schafft auch neue Kontrollzentren und FOB, die von den sogenannten kurdischen Selbstverteidigungseinheiten besetzt werden. In den letzten fünfzehn Monaten konnten die Vereinigten Staaten mehr als fünf Stützpunkte in Syrien errichten, von denen zwei in Manbij im Nordosten des Gouvernements Aleppo liegen. Zwei weitere wurden im Tell Abyad-Distrikt des Gouvernement Raqqa errichtet. Darüber hinaus hat das Pentagon kürzlich den Bau einer Militärbasis im Gouvernement Deir ez-Zor abgeschlossen, wo sich der größte Teil der syrischen Öl- und Gasfelder befindet. Schließlich befindet sich die letzte bekannte Basis in der Nähe des Saban-Ölfeldes im Südosten desselben Gouvernements.

Bereits im September entschied sich Washington für gemeinsame Übungen des US Marine Corps und der sogenannten „Rebellen“ der Gruppe Jaish Magavir al-Taurus auf dem Militärstützpunkt At-Tanf.

Zu allem Überfluss findet die Trump-Regierung immer mehr Vorwände, um neue Angriffe auf die syrischen Streitkräfte durchzuführen. Zuvor hatten wir Märchen über den angeblichen Einsatz chemischer Waffen durch Damaskus gehört. Nun drohen die USA mit Schlägen gegen die Verteidiger des syrischen Volkes, um die Kampagne zur Befreiung Idlibs von Terroristen zu verhindern, die zufällig Washingtoner Verbündete sind. Wie Paul Craig Roberts ausgeführt hat, kämpfen die Vereinigten Staaten in Syrien gegen Russland, nicht gegen Terroristen.

Laut Stratfor verfolgen die Vereinigten Staaten jetzt das Ziel, den vollständigen Abzug der iranischen Streitkräfte aus Syrien und den Übergang von der derzeitigen Regierung in Damaskus zu einem für Washington akzeptablen Staat durchzuführen. An verschiedenen Stellen des Syrien-Konflikts hat das Weiße Haus zwischen zwei https://www.contra-magazin.com/2018/11/washingtons-neue-strategie-fuer-syrien/Politikbereichen gewechselt: einer aktiv gegen die syrische Regierung und einer, die sich strikt auf die Niederlage gewalttätiger extremistischer Gruppen konzentriert. Diese jüngste Verschiebung wird jedoch die Aussicht auf eine bedeutende Zusammenarbeit mit Russland im Nahen Osten nachhaltig beeinträchtigen.

Trotz aller Versuche Washingtons, die militärische Macht in Syrien zu nutzen, um am Verhandlungstisch Platz zu finden, an dem die Zukunft der politischen Lösung bestimmt wird, sind alle diese Versuche gescheitert. Die USA haben keine Mittel, um ihre Ziele zu sichern, und dies wurde von einer Handvoll amerikanischer Politiker hervorgehoben. Kirsten Nielsen, der US-amerikanische Minister für Heimatschutz, hat kürzlich den gegenwärtigen Stand der amerikanischen Geopolitik als äußerste Instabilität und Chaos beschrieben.

Der Nahe Osten ist jedoch nicht die einzige Region, die aus dem tödlichen Griff Amerikas gerät. Ähnliche Prozesse sind auf der ganzen Welt zu beobachten, wie die offene Absichtserklärung Chinas zeigt, mehr als 60 Milliarden Dollar in Afrika zu investieren.

Wenn das nationale Interesse besagt, dass Assad gewonnen hat und Amerika gehen muss, scheint es keinen Grund zu streiten. Contra-Magazin