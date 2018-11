Nukleare Eskalation rückt näher – Europa bitte kommen!

„Aus dem Blickwinkel Russlands erweist sich die Ankündigung Trumps, sich unilateral aus dem INF-Vertrag zurückziehen zu wollen als Bestätigung dafür, dass sich Washington auf einen militärischen Angriff gegen Russland vorbereitet.“ schreibt Dr. Paul C. Roberts. Auch, dass die Chinesen sich auf einen Krieg vorbereiten – so bleibt nur der Appell in unsere Richtung…

Die an den Tag gelegte Abneigung der Demokratischen Partei und des militärisch-industriellen Komplexes, das Ergebnis der US-Präsidentschaftswahlen des Jahres 2016 zu akzeptieren und deren damit einhergehender Machtmissbrauch, der darauf abzielt, Donald Trump am Regieren zu hindern, entpuppt sich als revolutionärer Schritt, der durch Angelo Codevilla in diesem Bericht auf hervorragende Weise beschrieben wird.

Amerikas Bürger sind politisch bereits derart polarisiert, dass sie „untereinander nicht mehr länger dazu gewillt sind, sich mit gegenseitiger Sympathie und Vertrauen zu begegnen, weil sie sich gegenseitig (aufgrund diametral gegensätzlicher Ansichten) nicht mehr gleichsam achten und respektieren“. Codevilla sieht die Ursache dieses Übels in der Haltung der Progressiven und deren an den Tag gelegten Weltanschauung einer moralischen Superiorität, doch seine Erklärungsversuche sind unabhängig von jenen, die es zu bezichtigen gilt.

Fehlender Zusammenhalt macht es den Herrschenden leicht Ich persönlich kritisiere beide Seiten. Unsere Landesverfassung und unsere……