Frankreich: Immer mehr Kinder mit rätselhaften Missbildungen

Einsatz von Pestizide Pixabay CC0 Public Domain

Ab dem Jahr 2009 erscheinen in Frankreich immer mehr Kinder aus verschiedenen ländlichen Regionen ohne Arme oder Hände. Sind Pestizide Schuld?

In Frankreich stehen Wissenschaftler vor einem Rätzel. Gerade auf dem Land kommen immer mehr Kinder zur Welt mit Missbildungen. Häufig sind es Hände oder ganze Arme die fehlen. Die Behörden schwiegen einfach lange Zeit über diese Vorkommnisse. Erst Ende September 2018 wurden die Berichte veröffentlicht. Dabei wurden die Behörden schon im Jahr 2011 ausreichend über die Fälle informiert, reagierten jedoch gar nicht.

Erst als durch den französischen Sender France 2 die Tatsachen ans Licht kamen, bewegte sich was im französischen Gesundheitsamt. Der Sender berichtete über zwei Kinder die in der Bretagne und der Region Loire-Atlantique Fehlbildungen hatten. Es wurde eine große Gemeinsamkeit der betroffenen Mütter festgestellt, da beide während der Schwangerschaft in ländlichen Regionen lebten.

.

Herkunft der Missbildungen noch unklar

Man weiß noch nicht genau was die Ursache für……