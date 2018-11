UNO-Migrationspakt / Selbstbestimmungsinitiative: Referat von Dr. Ulrich Schlüer

Anlässlich der “Schweizerzeit”-Herbsttagung am 3.11.2018 im Hotel Hilton in Opfikon (Zürich-Flughafen) hielt Dr. Ulrich Schlüer (Chefredaktor “Schweizerzeit”) ein Einführungsreferat über die Selbstbestimmungs-Initiative und den UNO-Migrationspakt. Am 25.11.2018 stimmt das Schweizer Volk über die Selbstbestimmungs-Initiative ab. Der UNO-Migrationspakt soll am 11.12.2018 in Marrakesch (Marokko) von den UNO-Mitgliedstaaten unterzeichnet werden. Die USA, Australien, Ungarn, Österreich werden den UNO-Migrationspakt nicht unterschreiben. Kroatien, Tschechien, Polen, Dänemark, Italien beraten noch darüber, ob der Pakt unterzeichnet werden soll oder nicht.

