Saudi-arabischer Journalist durch Folter getötet

Verschiedene Medien haben über den Mord an einem weiteren saudi-arabischen Journalisten durch Folter der saudischen Sicherheitskräfte berichtet.

Der saudi-arabische Journalist und Autor Turki bin Abdul Aziz al-Jasser ist am Mittwoch früh durch Foltermaßnahmen saudischer Sicherheitskräfte ums Leben gekommen, schrieb die Seite “Prisoners of Conscie”, die sich mit den Nachrichten über Gefangene und Menschenrechtsverletzungen in Saudi-Arabien befasst, unter Berufung auf die Website “Al-Khaleej Al-Jadid “.

Die saudischen Regierungsverantwortlichen behaupteten…..