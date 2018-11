Ron Paul über Julian Assange: “Wahrheit ist Verrat in einem Reich der Lügen”!

Der ehemalige Kongressabgeordnete Ron Paul spricht über die schlimme Behandlung, des WikiLeaks-Gründer Julian Assange durch die Regierungen der USA und Großbritanniens.

Truth Is Treason In An Empire of Lies pic.twitter.com/JfYENfjDon — Ron Paul (@RonPaul) 30. August 2018

RON PAUL: Ich möchte heute über einen Freund von uns sprechen, ich wünschte, wir könnten mehr für ihn tun. Hoffentlich kann das Gespräch über ihn etwas helfen – es geht um Julian Assange, der von verschiedenen Regierungen – insbesondere von unserer Regierung – auf bösartige Weise misshandelt wurde. Wenn Sie nach Gerechtigkeit suchen, gehen Sie nicht zu unserem Justizministerium und auch Pompeo wird ihm nicht helfen. Tatsächlich verabscheuen sie Assange, weil er die Wahrheit darüber sagt, was eigentlich vor sich geht…..



Ein altes Sprichwort sagt: Wahrheit ist Verrat in einem Reich der Lügen, weil man nicht die Wahrheit darüber sagen darf, was die Regierung macht….. Wir haben so viele Menschen verfolgt weil sie die Wahrheit über die Regierung oder deren Kriege und Folter oder was auch immer sagen wollten.