Noch am letzten Tag hat Obama Menschen abgeschoben

An Barack Obamas letztem Tag im Amt kamen die letzten 135 abgeschobenen Mexikaner*innen am Flughafen von Mexiko-Stadt an. Der erste schwarze Präsident in der US-Geschichte hat in seinen zwei Amtszeiten fast drei Millionen Menschen aus den USA ausgewiesen – mehr als George W. Bush, sogar mehr als alle US-Präsidenten in den Jahren 1892-1997.

Sind das alles, oder zumindest mehrheitlich, Schwerverbrecher*innen, wie Obama immer wieder andeutete? Die 135 Menschen, die aus dem Flugzeug stiegen, wirken nicht so. In einem…….