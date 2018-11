Zum vierten Mal in zwei Monaten verwendet die USA Phosphorbomben

Dieses Bild von Human Rights Watch zeigt die angebliche Verwendung von weißem Phosphor durch die US-Koalition in Syrien und Irak. Foto | HRW

DEIR EZ ZOR, SYRIA – Der US-geführten Koalition in Syrien wird vorgeworfen, seit Mitte September zum vierten Mal weiße Phosphor-Brandmunition eingesetzt zu haben. Weißer Phosphor ist international verboten, wenn er in Gebieten mit Zivilbevölkerung verwendet wird.

Die syrische staatliche Nachrichtenagentur SANA berichtete über einen Bombenanschlag von den USA geführten Koalition, der am Wochenende auf die Kleinstadt Hajin in der syrischen Provinz Eastern Deir Ez-Zor gerichtet war. Die Bombardierung, die angeblich gegen Daesh (ISIS) Terroristen gerichtet sein soll, tötete fünfzehn Zivilisten – darunter Frauen und Kinder – und verletzte viele weitere. Zivile Quellen, die von der SANA zitiert wurden, berichteten, dass weiße Phosphorbomben verwendet wurden, die nicht nur mehrere zivile Todesfälle und Verletzungen verursachten, sondern auch massive Sachschäden durch die Brände.

Weißer Phosphor ist dafür bekannt, sich in Gegenwart von Sauerstoff spontan zu entzünden, und seine Verwendung führt der Explosion häufig zu Bränden, sowie zu schmerzhaften chemischen Verbrennungen für diejenigen, die mit der Substanz in Kontakt kommen, die an Haaren und Kleidung haften bleiben. Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz hat erklärt, dass “die Verwendung von erstickenden, giftigen oder anderen Gasen sowie aller ähnlichen Flüssigkeiten, Materialien oder Vorrichtungen im Statut des Internationalen Strafgerichtshofs als Kriegsverbrechen aufgeführt ist”. Video dazu



Aufgrund der extremen Schäden, die sie verursachen kann, verbietet das Protokoll III des Übereinkommens über konventionelle Waffen von 1980 den Einsatz der chemischen Waffe in von Zivilisten bewohnten Gebieten. Die Vereinigten Staaten haben jedoch das Protokolls III nicht unterzeichnet.

Die jüngste angebliche Bombardierung einer syrischen Stadt mit weißem Phosphor ist nun das vierte Mal, dass der US-geführten Koalition vorgeworfen wird. Am 29. Oktober und einige Wochen zuvor am 13. Oktober berichteten lokale Quellen über die Verwendung von weißem Phosphor durch Koalitionsflugzeuge in Hajin. Einen Monat zuvor, am 10. September, beschuldigte die russische Militärmission in Syrien auch die US-Koalition, weiße Phosphormunition in der Stadt Hajin einzusetzen.

Auf der Suche nach einer Rechtfertigung für Kriegsverbrechen

Leider verwendet die von den USA geführte Koalition schon lange vor dem September weißen Phosphor in Kampfhandlungen. Tatsächlich war die Verwendung von weißem Phosphor so alltäglich geworden, dass ein neuseeländischer General, der mit der Koalition arbeitete, in einem Interview mit NPR offen zugab, dass er im irakischen Mosul verwendet wurde. Die Koalition nutzte die verbotene Munition auch, um die syrische Stadt Raqqqa im Juni letzten Jahres von Daesh zu übernehmen.

Diese beiden Delikte, die in Gebieten stattfanden, die dicht von Zivilisten bevölkert waren, veranlassten Gruppen wie Human Rights Watch (HRW), die von den USA geführte Koalition zu kritisieren, weil sie Zivilisten in Raqqa und Mosul unnötigen Risiken aussetzte.

“Egal wie weißer Phosphor verwendet wird, es stellt ein hohes Risiko für schreckliche und dauerhafte Schäden in Städten wie [Syriens] Raqqqa und [Iraks] Mosul und allen anderen Gebieten mit Konzentrationen von Zivilisten dar”, hatte Steve Goose, der Rüstungsdirektor der HRW, im vergangenen Juni erklärt.

Damals behauptete ein Sprecher der von den USA geführten Koalition, dass das US-Militär nur weißen Phosphor in “Übereinstimmung mit dem Gesetz des bewaffneten Konflikts” verwendet habe und dass die Munition nur “zum Abschirmen, Verdecken und Markieren in einer Weise verwendet wurde, die die möglichen Nebenwirkungen auf Zivilpersonen und zivile Strukturen vollständig berücksichtigt”.

Tausende von Zivilisten starben bei den Bemühungen der Koalition, Raqqqa zurück zu erobern, die auch schätzungsweise 90% der Gebäude in der Stadt zerstörte. Über ein Jahr nach Abschluss der Operation sind viele der Toten noch immer unter den Trümmern begraben. Im vergangenen Juni beschuldigte Amnesty International die US-Koalition in ihrer Raqqqa-Offensive der “Kriegsverbrechen”.