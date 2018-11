Migrationspakt: Widerstand in der Schweiz wächst

Auch in der Schweiz wächst die Kritik am UN- Migrationspakt, der im Rahmen des am 10. und 11. Dezember in Marrakesch stattfindenden UN-Gipfels unterzeichnet werden soll.

Kritik kommt nicht nur von der SVP – auch Teile der FDP fordern nun eine Volksabstimmung über das Vertragswerk. „Es reicht nicht, wenn der Bundesrat alleine darüber befindet“, erklärte der Zürcher FDP-Nationalrat Hans-Peter Portmann laut Junge Freiheit.

Bei dem UN-Migrationspakt gehe es um Einwanderung und das sei ein „sensibler Bereich“. Da die Folgen für die Schweiz durch die Unterzeichnung weitreichend sein, möchte Portmann mehr Zeit, damit die Schweizer die…..