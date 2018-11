Kampfhunde – Fatale Triggerfunktion und Lenkung von Gesellschaften

Das Thema „Kampfunde“ geht in die nächste Runde. Die Kampfhundeverordnung soll um den Punkt der Promillegrenze für Kampfhundehalter erweitert werden. U.a. werden dazu Vorfälle genutzt, die mit alkoholisierten Hundehaltern in Verbindung gebracht werden.

von Claus Kramsl – Noch heuer soll das Wiener Tierhaltegesetz novelliert werden, Anlass ist die jüngste Biss-Attacke in der Donaustadt. “Heute” erfuhr: Die Stadt prüft eine Promillegrenze für Hundehalter. 1,4 Promille hatte die Halterin (48) jenes Rottweilers, der zuletzt in der Donaustadt ein Kleinkind lebensgefährlich verletzt hat. Der Vater des Opfers forderte – wie auch viele “Heute”-Leser – Konsequenzen. Und die sollen nun auch kommen: Tierschutzstadträtin Ulli Sima (SPÖ) will noch heuer eine Novelle des Tierhaltegesetzes auf den Weg bringen.“ Quelle: heute.at

Der Gesetzesentwurf ist eine logische Entscheidung, die tatsächlich rational begründet werden kann. Im Vergleich dazu kann der betrunkene Autofahrer…..