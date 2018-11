Die gefährliche neue Rolle der Türkei in der Flüchtlingsfrage

Dank der Vereinten Nationen ist die Türkei nun offiziell verantwortlich dafür zu entscheiden, wer Flüchtling ist und wer nicht. Mehr noch: Die Türken können auch festlegen, wo diese Flüchtlinge hingeschickt werden. Dabei hat der türkische Staat wiederholt damit gedroht, Europa mit Flüchtlingen zu überfluten. 2016 beispielsweise erklärte Präsident Recep Tayyip Erdogan an Europa gerichtet:

»Als in Kapikule an der Grenze 50.000 Flüchtlinge standen, habt ihr geschrien. Ihr habt angefangen zu fragen, was ihr tun würdet, sollte die Türkei die Tore öffnen. Seht mich an: Wenn ihr weitermacht, werden diese Grenztore offen sein. Das solltet ihr wissen.«

Angesichts der türkischen Drohungen sollte der offizielle neue Status der Türkei Anlass zu Bedenken geben.