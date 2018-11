9/11-Ritual: Bush im Klassenraum Hausziege Kite Hit Steel Plane Must

Bekanntlich wurde George W. Bush vom 9/11 Event völlig überrascht. Er widmete sich gerade unschuldigen Kindern und half ihnen beim Vorlesen.

Die Lehrerin ließ ganz bestimmte Worte vorlesen, die in keinem Zusammenhang zu irgendeinem didaktischen Lehrplan (die Aussprache des „th“ üben oder so) standen und auch in keinem Zusammenhang zu dem Kinderbuch, das noch eine wichtige Rolle in diesem Bühnenstück spielen wird.

Welche Worte waren es denn genau, die parallel zum 9-11 Event von unschuldigen Kindern vorgelesen werden mussten?

„Get ready!“ befahl die Lehrerin und die Kinder begannen zu rufen:

“Kite” “Hit” “Steel” “Plane” “Must”

auf Deutsch:

Drachen treffen Stahl Flugzeug müssen

oder vielleicht:

Durch unsere Drachen(kraft) muß ein Flugzeug ein Stahl(gebäude) treffen?

Zufall?

Dann kommt ein Beamter vom Secret Service und flüstert dem Präsidenten die Worte zu:

„America is under attack“

Regungslos bleibt George W. Bush sitzen, hat er doch noch ein geschichtsbildendes Ritual zu Ende zu bringen bei dieser wichtigen Aufführung.

Ein Buch wird aufgeschlagen. Der Name des Buchs: „My Pet Goat“ auf deutsch „Meine Hausziege“.

Nun sollte man wissen, daß die Ziege seit alters her sowohl in gnostischen Zirkeln, als auch bei Anhängern Luzifers wie auch im Volkglauben eine Repräsentation Satans ist.

Das Video dazu:

Diese Aufnahme ist vom 11.09.2001 einige Minuten vor dem Anschlag. Ab dem Zeitpunkt wo der Agent vom Secret Service zu Bush geht und ihm ins Ohr flüstert das ein terroristischer Anschlag verübt wurde…erst ab diesem Moment wurde das Video in den Massenmedien gezeigt. Alles was davor passiert wurde nie veröffentlicht.