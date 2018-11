Reiche Ausländer können sich das Aufenthaltsrecht in der Schweiz kaufen (goldene Visa): «Man kann sich das Recht in der Schweiz erkaufen. Man muss nur genügend Geld haben, dann bekommt man das Recht zum Aufenthalt, sich Immobilien zu erwerben und zu alledem noch die Pauschalbesteuerung», kritisiert SP-Nationalrätin Leutenegger-Oberholzer die gängige Praxis der Sonderaufenthaltsbewilligungen in der Schweiz im «srf».

Für reiche Ausländer lohnt sich der Umzug resp. die Flucht in die….