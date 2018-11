Brasiliens Präsidenten Bolsonaros Söhne mit IDF- und Mossad-Shirts

Die Söhne von Bolsonaro tragen Hemden mit Logos von Israels Spionagebehörde Mossad und “Israeli Defense Forces”. Foto | Twitter

Nur eine Woche nach dem Wahlsieg des rechtsextremen Kandidaten Jair Bolsonaro bei den Präsidentschaftswahlen in Brasilien kommen die Folgen des Faschismus und die Unterstützung der an die Macht kommenden Apartheid und des Ethno-Nationalismus bereits zum Tragen.

This is a photo of Brazil’s new president Jair Bolsonaro’s two sons wearing IDF and Mossad shirts. Israel has become a symbol for authoritarianism around the world https://t.co/QgRTyRafBr

— Mairav Zonszein (@MairavZ) 4. November 2018