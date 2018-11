Roger Waters: Israel hat den US-Kongress gekauft und übt in Eurpoa Einfluss gegen Palästina aus

Roger Waters, britischer Musiker und Aktivist, sagte, die israelische Lobby habe Gelder bereit gestellt, um den US-Kongress zu kaufen und in Europa Einfluss auszuüben, damit die “Wahrheit” des palästinensischen Volkes nicht ans Licht kommt.

“Die israelische Lobby hat einen großen Einfluss auf politische Institutionen weltweit; sie haben den US-Kongress in der Tasche, weil das politische System des Landes es jedem erlaubt, sein Geld einzusetzen, um einen Kandidaten zu kaufen”, erklärte Roger Waters auf einer Pressekonferenz am Sitz der Zentralen Gewerkschaft von Uruguay, PIT-CNT, in Montevideo.

Waters, der am 3. November in der uruguayischen Hauptstadt ein Konzert geben wird, stellte auch fest, dass die israelische Lobby in Europa Einfluss ausübt, vor allem in Frankreich und Deutschland. “In Deutschland konnte ich keinen Journalisten finden, der mit mir sprechen wollte, nachdem die israelische Lobby dem staatlichen Rundfunk Geld gegeben hat, damit er die Werbung für meine Veranstaltungen zurückzieht, und behauptet hat, ich sei ein Antisemit und würde Verbrechen begehen; das ist eine der schlimmsten Lügen, die sie sagen”, fügte er hinzu.

Nach seinen Worten ist es die letzte Taktik Israels, soziale Aktivisten (Bürgerrechts-Aktivisten) zu “kriminalisieren”.

“Sie haben Millionen und Millionen Dollar verschleudert, um zu versuchen mich zu kriminalisieren; in 46 Staaten der USA haben sie Einfluss ausgeübt, und es gibt sogar ein Gesetz, das zur Zeit im Kongress geprüft wird, und in dem gesagt wird, dass jemand wie ich eine Strafe von vielen Millionen Dollar erhalten sollte”, fügte er hinzu. Schließlich sagte er: “In Uruguay gibt es anscheinend eine sehr große zionistische Gruppe, die Druck ausübt, sodass diese Konferenz über Palästina beinahe nicht stattgefunden hätte.”

Der US-Präsident Donald Trump und der gewählte brasilianische Repräsentant Jair Bolsano sind “Neofaschisten” und sollten nicht unterstützt werden, sagte Waters. “Die Menschen dürfen Neofaschisten wie Bolsonaro oder Trump nicht unterstützen (…), sie sollten den US-Prüsidenten fragen, ob er sich an die Genfer Konvention hält, er wird fragen warum, denn er hat nie auf sie gehört, und außerdem hat er keine Vorstellung davon, was gut und was böse ist; ich habe dagegen eine andere Sicht der Geschichte”, behauptete er. […]

Außerdem sagte Rogers: “Es ist sehr traurig, was die Wirtschaft von Chicago in der ganzen Welt verursacht hat, die Menschen müssen sich weltweit organisieren, denn der Liberalismus zerstört unseren Planeten, wir müssen ihn wirklich stoppen.” Zweck der Konferenz war, dass Rogers den israelisch-palästinensischen Konflikt analysiert, der bis an die Anfänge des 20. Jahrhunderts zurückgeht, in den letzten Jahren sind jedoch die Spannungen zwischen beiden Ländern eskaliert.

Seinen Worten nach ist die Situation in Palästina “schrecklich”, zumal das ganze Volk des Landes beraubt worden ist, auf dem seine Vorfahren tausende Jahre gelebt hat. “Die Israelis haben sie mit Gewalt aus ihren Häusern entfernt und werfen Bomben, das nennen sie “Gras mähen”; wir müssen Licht werfen auf das, was geschieht, so wie wir es in den 70er, 80er und 90er Jahren mit den weißen Rassisten in Südafrika getan haben”, fügte er hinzu.

Er sagte Israel “lügt”, wenn es sagt, es suche seit 1967 den Frieden, denn sie hatten niemals auch nur die geringste Absicht, die Existenz eines Staates Palästina zuzulassen, und sie haben sie auch jetzt nicht”. “Sie werden jeden Palästinenser aus dem Land vertreiben, das diese 2.000 Jahre lang hatten, die Juden waren auch dort, aber sie waren nur 10%, entschuldigen Sie, aber dieses Narrativ von einem Land ohne Menschen und von einer wunderbaren Demokratie ist falsch, ist eine Lüge”, sagte er.

Er sagte, er glaube an die Menschenrechtsdeklaration von 1948 und die Erklärung des Internationalen Strafgerichtshofs, dass die Trennungsmauer […] illegal ist.

“Warum hat niemand etwas dagegen unternommen? Weil die Vereinigten Staaten sich nicht das Völkerrecht halten, (und daran,) dass die Konventionen von Den Haag und Genf Rechte garantieren? Es gibt sie tatsächlich (sie sind wirklichkeitsnah), aber niemand hält sich an sie”, fügte er hinzu.

Nach seinen Worten ist die palästinensische Sache philosophisch “sehr weitreichend”, denn sie befasst sich nicht nur mit einem Volk, sondern “mit allen Freiheitskämpfen und den Menschenrechten aller Nationen”.

Der 65-j. Roger Waters ist britischer Musiker, Komponist, Sänger und Aktivist. Er ist als einer der Gründer und Mitglied von Pink Floyd bekannt.

Er hat bei wiederholten Gelegenheiten gegen die britische Besetzung der Falklandinseln, die Angriffe im Nahen Osten und für das palästinensische Volk demonstriert. […]

Die Palästinenser streben einen unabhängigen Staat an, sowie den Rückzug Israels aus den Gebieten, die es im Sechs-Tage-Krieg von 1967 besetzt hat. Quelle Übersetzung: K. Nebauer