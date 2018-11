Raqqa: die verwüstete Stadt, das heruntergemachte Recht

AP

“Wir müssen zeigen, dass diejenigen, die die schwersten Verbrechen von internationaler Bedeutung begangen haben, keinen Platz haben, wo sie sich verstecken können. Es darf keine Straflosigkeit für die schrecklichen Ereignisse geben, die täglich in Syrien geschehen. Es muss Gerechtigkeit für die Opfer geben. Es kann sehr lange dauern. Leider fürchte ich, dass es lange dauern wird, aber es muss Gerechtigkeit geben.”

Also sprach die ständige Vertreterin des Vereinigten Königreichs in der UNO-Generalversammlung bei der Debatte über die Rolle des “Internationalen, unparteiischen, unabhängigen Mechanismus zur Unterstützung bei der Untersuchung und Strafverfolgung von Personen, die für die schwersten völkerrechtlichen Verbrechen verantwortlich sind, die seit März 2011 in der Syrisch-Arabischen Republik begangen wurden” am 18. April 2018 und verwies auf den sehr langen Titel für ein sehr zweifelhaftes Organ der Vereinten Nationen, das seine Mittel hauptsächlich von NATO-Ländern und ihren Verbündeten erhält.

In ihrer Rede vor der Generalversammlung stellte die britische Vertreterin…..