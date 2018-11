Iranischer Kleriker droht mit der Konfiszierung von saudi-arabischen Öltankern und einem Ölpreis von 400 Dollar

Kurz vor in Kraft treten der US-Sanktionen gegen den Iran, die vor allem auf den Energie-, Schiffbau-, Schifffahrts- und Bankensektor abzielen, hat der prominenteste konservative Kleriker des Iran angekündigt, dass, wenn die Ölexporte gestoppt werden, saudische Tanker beschlagnahmt und die Golfstaaten angegriffen werden.

Der mächtige schiitische Kleriker Ayatollah Ahmad Alamolhoda ist der Führer des Freitagsgebets in Maschhad, der als Irans spirituelle Hauptstadt und einer der heiligsten Orte im schiitischen Islam gilt, und sitzt in der “Versammlung der Experten” der Regierung, hat aber keine formelle Regierungsrolle oder Entscheidungsfähigkeit. Allerdings ist er ein mächtiger Führer und eine wichtige spirituelle Kraft hinter der konservativen Fraktion des Iran.

Iranische Oppositionsquellen berichten, dass Alamolhoda seinen Anhängern während seiner Freitagsgebetspredigt sagte:

Wenn wir einen Punkt erreichen, an dem unser Öl nicht exportiert werden kann, wird die Straße von Hormuz geschlossen, Saudische Öltanker werden beschlagnahmt und und die Meeresenge des Persischen Golfs mit Seeminen versehen, so das der Ölexport weitestgehend zum erliegen kommt.“



weiter sagte er:

„Wenn der Iran es entscheidet, wird kein einziger Tropfen Öl aus dieser Region exportiert und in 90 Minuten werden alle Länder des Persischen Golfs zerstört sein. Die Vereinigten Arabischen Emirate und Saudi-Arabien werden in 60 Minuten zerstört sein. Nach 90 Minuten werden die USA in diesem Land nichts mehr haben. Und wir haben noch nicht einmal mit Israel angefangen. Hüten Sie sich vor dem Tag, an dem wir uns auch Israel vornehmen. “

Die Iraner werden so weit in die Enge getrieben bis sie nicht mehr anders können als…..